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РИА Новости

Трамп предложил Бразилии помощь в тушении амазонских лесов

01:48 24.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США готовы оказать Бразилии помощь в тушении крупномасштабных пожаров, которые охватили леса Амазонии, заявил президент Дональд Трамп.
"Только что поговорил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. От перспектив нашей торговли захватывает дух, а наши отношения крепки, возможно, крепче, чем когда-либо раньше. Я сказал ему, что США могут помочь с пожарами в лесах Амазонии, мы готовы помочь!" - написал Трамп в Twitter.
Болсонару – не первый зарубежный лидер, которому Трамп предлагает помощь в тушении природных пожаров. В июле аналогичное предложение американский президент сделал президенту России Владимиру Путину.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% большей пройденной огнем за 2018 год. Многие страны призывают защитить легкие планеты, некоторые предлагают помощь в части техники и логистики.
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожары международным кризисом и обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату. Более того, он выступил против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и блоком Меркосур. Сам Болсонару обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.
Таким образом публикация Трампа о разговоре с Болсонару выглядит актом поддержки бразильского лидера на фоне как критики в адрес последнего со стороны Макрона, так и сложностей в торговле между США и Францией.
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Дональд ТрампБразилияСШАTwitterВ мире
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