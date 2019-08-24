Трамп предложил Бразилии помощь в тушении амазонских лесов

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США готовы оказать Бразилии помощь в тушении крупномасштабных пожаров, которые охватили леса Амазонии, заявил президент Дональд Трамп.

"Только что поговорил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. От перспектив нашей торговли захватывает дух, а наши отношения крепки, возможно, крепче, чем когда-либо раньше. Я сказал ему, что США могут помочь с пожарами в лесах Амазонии, мы готовы помочь!" - написал Трамп в Twitter.

Болсонару – не первый зарубежный лидер, которому Трамп предлагает помощь в тушении природных пожаров. В июле аналогичное предложение американский президент сделал президенту России Владимиру Путину.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% большей пройденной огнем за 2018 год. Многие страны призывают защитить легкие планеты, некоторые предлагают помощь в части техники и логистики.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожары международным кризисом и обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату. Более того, он выступил против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и блоком Меркосур. Сам Болсонару обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.