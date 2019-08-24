Венесуэла призывает страны Амазонии обсудить ситуацию с пожарами в регионе

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг - РИС Новости. Правительство Венесуэлы предложило странам, на территории которых находятся амазонские леса, срочно обсудить тяжёлую ситуацию с пожарами в регионе, сообщил глава МИД Хорхе Арреаса.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Их площадь на 82% превосходит пройденную огнем за 2018 год. В настоящее время с пожаром борются Бразилия и Боливия, соседние государства предложили им помощь.