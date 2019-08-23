В Волгограде пластический хирург избежал наказания за смерть пациентки

ВОЛГОГРАД , 23 авг - РИА Новости. Пластического хирурга и владельца клиники в Волгограде Марсело Нтире, осужденного на три года заключения за смерть пациентки во время операции, освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает в пятницу пресс-служба Волгоградского областного суда.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года пластический хирург и владелец частной косметологической клиники в Волгограде Марсело Нтире - выходец из Франции и гражданин РФ - был осужден на три года за смерть пациентки. По информации СК, студентка медуниверситета в октябре 2016 года умерла от анафилактического шока, вызванного анестезирующим препаратом, во время коррекции подбородка.

Ранее сообщалось, что Нтире подал апелляцию на решение районного суда в Волгоградский областной суд, в октябре 2018 года облсуд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения заниматься профессиональной деятельностью. Это решение было обжаловано в Верховном суде РФ в июле текущего года и дело направили на новое рассмотрение в облсуд.

Решением суда приговор Нтире был изменён.