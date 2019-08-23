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РИА Новости

Киев не начал демонтаж сооружений на КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР

19:08 23.08.2019
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© РИА Новости / Александра Хрусталь / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на КПП "Станица Луганская"
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Александра Хрусталь
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил Киев в том, что работы по демонтажу сооружений на КПП "Станица Луганская" на подконтрольной ВС Украины территории не начаты.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что специалисты ЛНР начали необходимые для ремонта моста работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
"Мы демонтаж сооружения на мосту начали. Вместе с тем с сожалением отмечаем, что по состоянию на 17.00 (совпадает с мск) текущего дня Украина так и не приступила к синхронному и одновременному демонтажу своего фортификационного сооружения (блокпоста) на дороге между началом моста и их КПВВ", - говорится в тексте заявления главы МИД ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Уточняется, что "нет и намека" на то, что Киев начал подготовку к ремонту разрушенного в 2015 году пролета моста. По данным ЛНР, строительная техника на месте проведения работ отсутствует, необходимые материалы и строительные конструкции не завозятся.
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"Единственная активность со стороны Украины, которая наблюдалась сегодня, это визит главы местной администрации с целой свитой представителей СМИ, ГСЧС (Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям - ред.), Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, а также специалистами с геодезическими инструментами, которые под телекамеры выставили нивелиры и в течение 15 минут производили какие-то замеры, вероятно, для очередного ролика в украинских СМИ", - говорится в заявлении Дейнего.
Министр призвал Киев подкрепить практическими действиями заявленную ими в официальных письмах и СМИ готовность к ремонту моста и демонтажу сооружения на дороге у КПП "Станица Луганская". Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой объективно и оперативно отразить в своих отчетах факты начала демонтажа и подготовки к ремонту либо их отсутствие.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
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