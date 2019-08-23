Киев не начал демонтаж сооружений на КПП "Станица Луганская", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил Киев в том, что работы по демонтажу сооружений на КПП "Станица Луганская" на подконтрольной ВС Украины территории не начаты.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что специалисты ЛНР начали необходимые для ремонта моста работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе.

"Мы демонтаж сооружения на мосту начали. Вместе с тем с сожалением отмечаем, что по состоянию на 17.00 (совпадает с мск) текущего дня Украина так и не приступила к синхронному и одновременному демонтажу своего фортификационного сооружения (блокпоста) на дороге между началом моста и их КПВВ", - говорится в тексте заявления главы МИД ЛНР, предоставленном РИА Новости.

Уточняется, что "нет и намека" на то, что Киев начал подготовку к ремонту разрушенного в 2015 году пролета моста. По данным ЛНР, строительная техника на месте проведения работ отсутствует, необходимые материалы и строительные конструкции не завозятся.

"Единственная активность со стороны Украины, которая наблюдалась сегодня, это визит главы местной администрации с целой свитой представителей СМИ, ГСЧС (Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям - ред.), Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, а также специалистами с геодезическими инструментами, которые под телекамеры выставили нивелиры и в течение 15 минут производили какие-то замеры, вероятно, для очередного ролика в украинских СМИ", - говорится в заявлении Дейнего.

Министр призвал Киев подкрепить практическими действиями заявленную ими в официальных письмах и СМИ готовность к ремонту моста и демонтажу сооружения на дороге у КПП "Станица Луганская". Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой объективно и оперативно отразить в своих отчетах факты начала демонтажа и подготовки к ремонту либо их отсутствие.