Профицит бюджета Югры составил около 30 миллиардов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа за первые шесть месяцев 2019 года исполнен с профицитом, который составил около 30 миллиардов рублей, заявила директор регионального департамента финансов Вера Дюдина.

Отчет об исполнении бюджета Югры за первое полугодие Дюдина представила в пятницу в ходе заседания окружного правительства под председательством исполняющего обязанности главы региона Алексея Шипилова.

"По итогам первого полугодия бюджет исполнен с профицитом 29,9 миллиарда рублей. При этом напомню, что утвержденный бюджет - дефицитный - 20,5 миллиарда. Таким образом, можно констатировать, что мы перекрываем этот дефицит", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Дюдиной.

Она уточнила, что доходы региональной казны за полгода исполнены в сумме 125 миллиардов рублей, уточненный годовой план выполнен почти на 58%, тогда как расходы составили чуть более 95 миллиардов рублей. На реализацию национальных проектов, в частности, в Югре за шесть месяцев направлено 4,8 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным властей, доходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 6 миллиардов рублей, в том числе за счет роста безвозмездных поступлений. В частности, речь идет об остатках неиспользованных в 2018 году трансферов из бюджетов муниципалитетов на реализацию программы сноса ветхого жилья, пояснили в департаменте, подчеркнув, что в этом году указанные средства будут направлены на те же цели.