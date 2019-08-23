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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Профицит бюджета Югры составил около 30 миллиардов рублей

16:14 23.08.2019
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа за первые шесть месяцев 2019 года исполнен с профицитом, который составил около 30 миллиардов рублей, заявила директор регионального департамента финансов Вера Дюдина.
Отчет об исполнении бюджета Югры за первое полугодие Дюдина представила в пятницу в ходе заседания окружного правительства под председательством исполняющего обязанности главы региона Алексея Шипилова.
"По итогам первого полугодия бюджет исполнен с профицитом 29,9 миллиарда рублей. При этом напомню, что утвержденный бюджет - дефицитный - 20,5 миллиарда. Таким образом, можно констатировать, что мы перекрываем этот дефицит", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Дюдиной.
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Она уточнила, что доходы региональной казны за полгода исполнены в сумме 125 миллиардов рублей, уточненный годовой план выполнен почти на 58%, тогда как расходы составили чуть более 95 миллиардов рублей. На реализацию национальных проектов, в частности, в Югре за шесть месяцев направлено 4,8 миллиарда рублей.
Кроме того, по данным властей, доходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 6 миллиардов рублей, в том числе за счет роста безвозмездных поступлений. В частности, речь идет об остатках неиспользованных в 2018 году трансферов из бюджетов муниципалитетов на реализацию программы сноса ветхого жилья, пояснили в департаменте, подчеркнув, что в этом году указанные средства будут направлены на те же цели.
В начале июля на специальной онлайн-конференции, посвященной жилищной теме, губернатор Югры Наталья Комарова отмечала, что на переселение из аварийного жилья муниципалитетам за последний год выделено свыше 7 миллиардов рублей, при этом власти автономного округа готовы направить дополнительно еще 2 миллиарда рублей.
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