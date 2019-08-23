В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в восточно-кубинской провинции Лас-Тунас, сообщает местный телеканал Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в восточно-кубинской провинции Лас-Тунас, сообщает местный телеканал TunasVisión

По предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в ограждение моста. После этого машина вылетела с дороги, рухнула в кювет с четырехметровой высоты и загорелась.

В автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей. Никто из них не выжил.

Попавший в аварию автомобиль был взят напрокат в туристической компании Transgaviota.