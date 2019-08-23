Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении акцизов принесет в бюджет Дагестана дополнительно один миллиард рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года. Документ предусматривает установление новых ставок на виноматериалы и виноград для производства тихих и игристых напитков на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4 процента.

"Сегодня в республиканский бюджет поступает больше двух миллиардов рублей в виде акцизов на алкогольную продукцию, но эта статья доходов может увеличиться примерно на один миллиард рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.