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РИА Новости

Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей

00:50 23.08.2019
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© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале
© РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Законопроект об увеличении акцизов принесет в бюджет Дагестана дополнительно один миллиард рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года. Документ предусматривает установление новых ставок на виноматериалы и виноград для производства тихих и игристых напитков на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4 процента.
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"Сегодня в республиканский бюджет поступает больше двух миллиардов рублей в виде акцизов на алкогольную продукцию, но эта статья доходов может увеличиться примерно на один миллиард рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
По его словам, на эти деньги власти региона смогу строить больше школ, детских садов и решать другие социальные вопросы.
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