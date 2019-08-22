ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов помочь Индии и Пакистану в снижении напряженности между ними из-за штата Джамму и Кашмир, но они должны проявить интерес к этому, заявил в четверг журналистам представитель американской администрации.

"Президент очень внимательно относится к этой ситуации. Он указывал на то, что готов помочь, если обе стороны заинтересованы в том, чтобы снизить напряженность. Но мы отмечаем, что Индия не попросила никакого официального посредничества", - сказал он.

По его словам, Трамп дружен с лидерами обеих стран и готов помочь, если они оба предложат ему это сделать.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.