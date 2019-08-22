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РИА Новости

Заседание Совбеза ООН по испытаниям американских ракет. Прямая трансляция

22:05 22.08.2019
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Совет Безопасности ООН обсуждает испытания американской ракеты средней дальности. Заседание созвано по инициативе России и Китая.
В понедельник Вашингтон объявил об успешном запуске крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором РСМД.
Пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский сообщил РИА Новости, что дипломаты собираются обратить внимание партнеров на угрозу стратегическому балансу сил в мире, которую создают действия Вашингтона. Помимо этого, Москва хотела бы услышать в Совбезе справедливую оценку поведению США.
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Совет Безопасности ООНКитайООНРоссияСШАВ мире
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