Заседание Совбеза ООН по испытаниям американских ракет. Прямая трансляция

В понедельник Вашингтон объявил об успешном запуске крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором РСМД.

Пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стржижовский сообщил РИА Новости, что дипломаты собираются обратить внимание партнеров на угрозу стратегическому балансу сил в мире, которую создают действия Вашингтона. Помимо этого, Москва хотела бы услышать в Совбезе справедливую оценку поведению США.