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РИА Новости

В Минске ущерб от ограбления ювелирного оценили в полмиллиона долларов

17:33 22.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Ущерб от ограбления в центре Минска ювелирного магазина превысил миллион белорусских рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Как сообщило в субботу МВД республики, в помещение ювелирного магазина по улице Киселева в центре Минска вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины магазина и скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.
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"Расследование уголовного дела продолжается. После инвентаризации подсчитан ущерб, причиненный магазину, он составляет более миллиона белорусских рублей (около 490 тысяч долларов – Прим. ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
В связи с ограблением СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества. Следователи и сотрудники минской милиции устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
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