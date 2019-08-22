В Минске ущерб от ограбления ювелирного оценили в полмиллиона долларов

Как сообщило в субботу МВД республики, в помещение ювелирного магазина по улице Киселева в центре Минска вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины магазина и скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.