Военные не согласовали видеотрансляцию на 35 участках на выборах в МГД

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Командиры воинских частей не согласовали проведение видеотрансляции на всех 35 участках по месту жительства, где на выборах в Мосгордуму будут голосовать военные, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"35 участков в соответствии с законом, если на них голосуют военнослужащие, то осуществление видеонаблюдения должно быть согласовано с командиром воинской части. Вот по 35 участкам командиры воинских частей нам такое видеонаблюдение не согласовали", - сказал Ермолов в ходе заседания комиссии в четверг.

Он отметил, что, согласно закону, на всех остальных участках по месту жительства будет организована видеотрансляция, всего таких участков в Москве 3440.

Также, по его словам, кроме участков по месту жительства, видеотрансляции будут организованы на цифровых и дистанционных участках.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.