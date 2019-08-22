Рабинович: власти отдали оппозиции комитет "ничего не деланья" в Раде

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что новые власти Украины не хотят конструктивно работать с оппозицией, поэтому отдали ей комитет "ничего не деланья", которым он считает комитет по свободе слова.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании новоизбранной Верховной рады предложил сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22.

"Пока оптимизма никакого у меня нет. Наоборот, я вижу, что они не хотят конструктивно работать с оппозицией. Оставили комитет по свободе слова, более того сказали, что этот комитет готовят для оппозиции. Убрали оттуда все абсолютно, в принципе можно назвать "комитет ничего не деланья". Реально каких-то функций у оппозиции уже понятно, что не будет", - сказал Рабинович журналистам в четверг, трансляцию вел телеканал " 112. Украина ".

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.