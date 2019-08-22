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РИА Новости

В Кремле не исключили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана

16:05 22.08.2019 (обновлено: 16:06 22.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Кремле не исключают телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни, сказал в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе и в ближайшее время состоится телефонный разговор между ними.
"Действительно, мы не исключаем в ближайшие дни проведения телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможен ли в ближайшее время подобный разговор.
Ситуация в Идлибе
20 августа, 14:34Война в Сирии
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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