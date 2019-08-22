В Кремле не исключили возможность телефонного разговора Путина и Эрдогана

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Кремле не исключают телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни, сказал в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе и в ближайшее время состоится телефонный разговор между ними.