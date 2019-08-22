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РИА Новости

Более 66,2 тысячи человек смогли онлайн снять с учета автотранспорт

16:00 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более 66,2 тысячи человек с апреля воспользовались услугой онлайн-сервиса, при помощи которого бывший собственник транспортного средства может дистанционно прекратить его регистрацию, сообщает ГУОБДД МВД России.
Онлайн-сервис функционирует с апреля 2019 года на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Без посещения регистрационного подразделения бывший собственник транспортного средства может прекратить его регистрацию, если после перехода в собственность нового владельца оно не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок.

"Сервис реализован в целях повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств", ­- сказал РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Подача заявления предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления. В ходе работы с обращением проверяется соблюдение условий по оформлению и заполнению заявления, наличие необходимых документов, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса.
Если заявка отклоняется в автоматическом или в ручном режиме сотрудником Госавтоинспекции, то заявителю приходит соответствующее сообщение, после чего у него есть возможность внести необходимые корректировки, либо приложить недостающие документы и вновь сформировать заявку.
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"Системой сервиса в автоматическом режиме было отклонено почти 100 тысяч заявок, причиной чего стала невнимательность заявителей при подготовке документов, отсутствие необходимых сведений или предоставление некорректных скан-копий документов", - отметил Мишуров.
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