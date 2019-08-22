Более 66,2 тысячи человек смогли онлайн снять с учета автотранспорт

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более 66,2 тысячи человек с апреля воспользовались услугой онлайн-сервиса, при помощи которого бывший собственник транспортного средства может дистанционно прекратить его регистрацию, сообщает ГУОБДД МВД России.

Онлайн-сервис функционирует с апреля 2019 года на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Без посещения регистрационного подразделения бывший собственник транспортного средства может прекратить его регистрацию, если после перехода в собственность нового владельца оно не было перерегистрировано на него в установленный законом десятидневный срок.

"Сервис реализован в целях повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствования системы регистрации транспортных средств", ­- сказал РИА Новости начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Подача заявления предусматривает его обработку сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня после направления. В ходе работы с обращением проверяется соблюдение условий по оформлению и заполнению заявления, наличие необходимых документов, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса.

Если заявка отклоняется в автоматическом или в ручном режиме сотрудником Госавтоинспекции, то заявителю приходит соответствующее сообщение, после чего у него есть возможность внести необходимые корректировки, либо приложить недостающие документы и вновь сформировать заявку.