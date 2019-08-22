Комплекс по производству пожарного оборудования построят в Москве

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Промкомплекс по изготовлению пожарного оборудования будет построен в Москве на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Первая очередь комплекса начнет работу до 2023 года. Площадь предприятия, которое расположится на территории бывшей автостоянки, первоначально составит около 8 тысяч квадратных метров, и еще 9 тысяч квадратных метров заложено под развитие производства после 2023 года, отмечается в сообщении.

"Масштабный инвестиционный проект создаст в Москве 150 новых рабочих мест, обеспечит бюджет города налоговыми поступлениями и насытит регион необходимой продукцией для обеспечения пожарной безопасности. Суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 240 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.