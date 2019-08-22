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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Комплекс по производству пожарного оборудования построят в Москве

15:20 22.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа пожарного оборудования
Продажа пожарного оборудования
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Промкомплекс по изготовлению пожарного оборудования будет построен в Москве на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Первая очередь комплекса начнет работу до 2023 года. Площадь предприятия, которое расположится на территории бывшей автостоянки, первоначально составит около 8 тысяч квадратных метров, и еще 9 тысяч квадратных метров заложено под развитие производства после 2023 года, отмечается в сообщении.

"Масштабный инвестиционный проект создаст в Москве 150 новых рабочих мест, обеспечит бюджет города налоговыми поступлениями и насытит регион необходимой продукцией для обеспечения пожарной безопасности. Суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 240 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как сообщают в пресс-службе, вопрос предоставления земельного участка под строительство производственного комплекса по изготовлению пожарных автоцистерн, пожарных лестниц и другой специальной пожарной техники одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы 22 августа 2019 года. Земельный участок возьмёт в аренду компания "СТ–АВТО", специализирующаяся на производстве комплектующих для пожарных автомобилей. Участок предоставлен предприятию без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, говорится в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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