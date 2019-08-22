Эксперт оценил значение полета "Федора" в космос

"До "Федора" на МКС побывал лишь американский "Робонавт", но в процессе экспериментов он вышел из строя. Но после новостей о "Федоре" в США заявили, что отправят нового робота в будущем году. Очевидно, что эксперимент с "Федором" может подстегнуть исследования антропоморфной робототехники в мире. Тем более что космическая сфера, ввиду ее чрезвычайной опасности для жизни и здоровья человека, в первую очередь нуждается в надежных роботах", - сказал он.