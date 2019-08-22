Новый детский сад открылся в Чаплыгинском районе Липецкой области

"Реконструкция здания продолжалась в течение двух лет. Детсад был построен в 1983 году и нуждался в расширении и капитальном ремонте. На эти работы власти выделили 37 миллионов рублей - 80% из областного бюджета и 20% из районного бюджета. Ранее садик площадью 340 квадратных метров мог принять всего 30 детей. За счёт новой пристройки он сможет теперь принять вдвое больше малышей", - сказал он.