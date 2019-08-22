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РИА Новости
Липецкая область

Новый детский сад открылся в Чаплыгинском районе Липецкой области

14:03 22.08.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ЛИПЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Детский сад "Чебурашка" начал работу после масштабной реконструкции в селе Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов, принявший участие в церемонии открытия детсада.

"Реконструкция здания продолжалась в течение двух лет. Детсад был построен в 1983 году и нуждался в расширении и капитальном ремонте. На эти работы власти выделили 37 миллионов рублей - 80% из областного бюджета и 20% из районного бюджета. Ранее садик площадью 340 квадратных метров мог принять всего 30 детей. За счёт новой пристройки он сможет теперь принять вдвое больше малышей", - сказал он.

В здании размещаются три группы и актовый зал. Помещения оснащены современным оборудованием, игровыми комплексами. На территории детского сада установлены спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием.
Врио главы региона отметил, что село Кривополянье - самое крупное и динамично развивающееся в Чаплыгинском районе. Численность его жителей - свыше пяти тысяч человек. На территории сельского поселения действуют две школы, дом культуры, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики.
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"Замечательно, что в сёлах Липецкой области появляются такие объекты. Это не первый и не последний современный детский сад в селе. Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
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