Спасатели развернули российский флаг под водой Онежского озера

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели по случаю дня государственного флага России развернули триколор на глубине 12 метров в Онежском озере, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Двадцать второго августа по всей России ежегодно широко празднуется ень государственного флага Российской Федерации. Сотрудники МЧС России также принимают активное участие в торжественных мероприятиях... Во время тренировки на акватории Онежского озера спасателями арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России на глубине 12 метров был развернут российский триколор", - говорится в сообщении.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.