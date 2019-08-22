Спасатели развернули российский флаг под водой Онежского озера

"Двадцать второго августа по всей России ежегодно широко празднуется ень государственного флага Российской Федерации. Сотрудники МЧС России также принимают активное участие в торжественных мероприятиях... Во время тренировки на акватории Онежского озера спасателями арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России на глубине 12 метров был развернут российский триколор", - говорится в сообщении.