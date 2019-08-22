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РИА Новости

Спасатели развернули российский флаг под водой Онежского озера

13:30 22.08.2019 (обновлено: 13:31 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели по случаю дня государственного флага России развернули триколор на глубине 12 метров в Онежском озере, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Двадцать второго августа по всей России ежегодно широко празднуется ень государственного флага Российской Федерации. Сотрудники МЧС России также принимают активное участие в торжественных мероприятиях... Во время тренировки на акватории Онежского озера спасателями арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" МЧС России на глубине 12 метров был развернут российский триколор", - говорится в сообщении.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.
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МЧС РФРоссия
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