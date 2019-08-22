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РИА Новости

В США семье Бута отказали в дополнительных свиданиях с ним

13:27 22.08.2019
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© AFP 2019 / Nicolas AsfauriРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2019 / Nicolas Asfauri
БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Американские тюремные власти отказали семье российского бизнесмена Виктора Бута в предоставлении дополнительных свиданий, помимо еженедельного, сообщила РИА Новости в четверг супруга россиянина Алла Бут.
Бут отбывает в США 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
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"Витя позвонил вчера уже поздно вечером, он был не просто расстроен – подавлен", - рассказала она.
"Мы очень рассчитывали на дополнительные дни свиданий, ходатайство с просьбой нам их предоставить, помимо обычного одного дня в неделю, приходящегося обязательно на субботу или воскресенье, к тюремным властям обратилось посольство России в США. И вот Виктор узнал вчера, за две недели до нашего с дочерью приезда в Америку, что в ходатайстве отказано", - сказала Алла Бут.
Алла Бут и дочь Виктора и Аллы Лиза вылетают в США в начале сентября, чтобы навестить мужа и отца, которого они не видели уже более семи лет.
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"Это не было бы катастрофой, если бы мы ехали на более долгий срок. Но нам выданы американские визы только на два месяца пребывания. Помимо этого, мы там и два месяца полностью не сможем пробыть, у нас просто не хватит на это денег при американских ценах на аренду жилья и транспорт", - добавила Бут.
Она пояснила, что если ей и дочери удастся пробыть в Америке около двух месяцев, с учётом передвижения внутри США, они получат только 5, максимум 6 свиданий с Виктором.
"Мы не виделись ни разу с 2012 года. И совершенно неизвестно, когда увидимся снова. В такой ситуации отказ тюремных властей США в дополнительных днях свиданий выглядит как издевательство", - сказала россиянка.
Она добавила, что, по словам её мужа, сотрудники американской тюрьмы, в которой он содержится, посоветовали ему обратиться с ходатайством в госдепартамент США.
"Один из офицеров тюрьмы сказал Виктору, что просьбы госдепа США обычно в тюрьме выполняются", - сказала Алла Бут.
"Наверно, нам теперь опять нужно обращаться в МИД РФ, теперь уже не с просьбой о ходатайстве в тюрьму, а с просьбой об обращении к госдепу США с просьбой о поддержке нашего ходатайства о дополнительных днях свиданий", - добавила она.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
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Алла БутВиктор БутРоссияСШАВ мире
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