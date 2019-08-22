В США семье Бута отказали в дополнительных свиданиях с ним

БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Американские тюремные власти отказали семье российского бизнесмена Виктора Бута в предоставлении дополнительных свиданий, помимо еженедельного, сообщила РИА Новости в четверг супруга россиянина Алла Бут.

Бут отбывает в США 25-летний срок заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.

"Витя позвонил вчера уже поздно вечером, он был не просто расстроен – подавлен", - рассказала она.

"Мы очень рассчитывали на дополнительные дни свиданий, ходатайство с просьбой нам их предоставить, помимо обычного одного дня в неделю, приходящегося обязательно на субботу или воскресенье, к тюремным властям обратилось посольство России в США. И вот Виктор узнал вчера, за две недели до нашего с дочерью приезда в Америку, что в ходатайстве отказано", - сказала Алла Бут.

Алла Бут и дочь Виктора и Аллы Лиза вылетают в США в начале сентября, чтобы навестить мужа и отца, которого они не видели уже более семи лет.

"Это не было бы катастрофой, если бы мы ехали на более долгий срок. Но нам выданы американские визы только на два месяца пребывания. Помимо этого, мы там и два месяца полностью не сможем пробыть, у нас просто не хватит на это денег при американских ценах на аренду жилья и транспорт", - добавила Бут.

Она пояснила, что если ей и дочери удастся пробыть в Америке около двух месяцев, с учётом передвижения внутри США, они получат только 5, максимум 6 свиданий с Виктором.

"Мы не виделись ни разу с 2012 года. И совершенно неизвестно, когда увидимся снова. В такой ситуации отказ тюремных властей США в дополнительных днях свиданий выглядит как издевательство", - сказала россиянка.

Она добавила, что, по словам её мужа, сотрудники американской тюрьмы, в которой он содержится, посоветовали ему обратиться с ходатайством в госдепартамент США.

"Один из офицеров тюрьмы сказал Виктору, что просьбы госдепа США обычно в тюрьме выполняются", - сказала Алла Бут.

"Наверно, нам теперь опять нужно обращаться в МИД РФ, теперь уже не с просьбой о ходатайстве в тюрьму, а с просьбой об обращении к госдепу США с просьбой о поддержке нашего ходатайства о дополнительных днях свиданий", - добавила она.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".