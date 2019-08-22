В Петербурге внук экс-главы МВД Мали попал в колонию за кражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга приговорил внука экс-министра внутренних дел Мали Никиту Багайоко к лишению свободы на два года и семь месяцев в колонии общего режима за крупное хищение у актеров во время съемок, сообщает городская прокуратура.
"Суд признал Багайоко виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
© МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНикита Багайоко на месте преступления. Стоп-кадр камеры видеонаблюления
© МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Никита Багайоко на месте преступления. Стоп-кадр камеры видеонаблюления
Ранее сообщалось, что Багайоко похитил из костюмерного автобуса, где хранились личные вещи актеров и персонала съемочной группы, имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей. Внук экс-главы МВД Мали признал вину в преступлении.