В Петербурге внук экс-главы МВД Мали попал в колонию за кражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга приговорил внука экс-министра внутренних дел Мали Никиту Багайоко к лишению свободы на два года и семь месяцев в колонии общего режима за крупное хищение у актеров во время съемок, сообщает городская прокуратура.