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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В музее каллиграфии в Москве прошла презентация театрального искусства КНР

12:26 22.08.2019
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© Современный музей каллиграфииСовременный музей каллиграфии
Современный музей каллиграфии
© Современный музей каллиграфии
МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Современном музее каллиграфии в парке "Сокольники" на этой неделе прошла презентация китайского театрального искусства.
На церемонии открытия мероприятия выступил ансамбль Шаньдунского театра Люй, один из ведущих музыкальных коллективов Китая, в репертуаре которого традиционная китайская музыка и оперные представления. Труппа выступила в национальных ярко-красных костюмах. Представление прошло в ярких декорациях в традиционном китайском стиле. Зрители, благодаря изяществу исполнения, смогли получить точное представление о китайской театральной культуре.
Современный музей каллиграфии в "Сокольниках" – международный культурно-образовательный центр, на базе которого регулярно проводятся выставки, мастер-классы, представления и т.д.
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваКитай
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