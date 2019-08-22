В музее каллиграфии в Москве прошла презентация театрального искусства КНР

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Современном музее каллиграфии в парке "Сокольники" на этой неделе прошла презентация китайского театрального искусства.
На церемонии открытия мероприятия выступил ансамбль Шаньдунского театра Люй, один из ведущих музыкальных коллективов Китая, в репертуаре которого традиционная китайская музыка и оперные представления. Труппа выступила в национальных ярко-красных костюмах. Представление прошло в ярких декорациях в традиционном китайском стиле. Зрители, благодаря изяществу исполнения, смогли получить точное представление о китайской театральной культуре.
Современный музей каллиграфии в "Сокольниках" – международный культурно-образовательный центр, на базе которого регулярно проводятся выставки, мастер-классы, представления и т.д.