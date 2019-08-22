В музее каллиграфии в Москве прошла презентация театрального искусства КНР

На церемонии открытия мероприятия выступил ансамбль Шаньдунского театра Люй, один из ведущих музыкальных коллективов Китая, в репертуаре которого традиционная китайская музыка и оперные представления. Труппа выступила в национальных ярко-красных костюмах. Представление прошло в ярких декорациях в традиционном китайском стиле. Зрители, благодаря изяществу исполнения, смогли получить точное представление о китайской театральной культуре.