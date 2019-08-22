Специальным гостем фестиваля Rap Koktebel станет Азизи Гибсон

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Специальным гостем фестиваля Rap Koktebel, который пройдет в Крыму 27-28 августа, станет популярный американский рэпер Азизи Гибсон. Об этом сообщил РИА Новости арт-директор фестиваля Михаил Кортиков.
"Азизи сейчас на подъеме, совершает мировой тур, его композиции находятся в ротации ведущих музыкальных телеканалов и радиостанций. Футуристичный джи-фанк и своеобразные биты Гибсона импонируют молодежи. Музыка Азизи говорит о привычных ценностях, но его манера рассказывать о них неповторима", – отметил Кортиков.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организует фестиваль компания "Красный квадрат".
Хедлайнером Rap Koktebel станет легендарная американская хип-хоп группа Onyx. Свое участие в фестивале подтвердили такие популярные отечественные исполнители, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц. "Думаю, для первого раза это оптимальный лайнап, он включает представителей разных направлений, интересных различным возрастным категориям слушателей, – сказал Михаил Кортиков. – Единственный ограничитель, который, возможно, несколько сузит аудиторию Rap Koktebel, – это категория "18+". Но закон есть закон, и, как говорится, из песни слова не выкинешь".
12 августа, 15:22КультураСтартовала продажа билетов на Rap Koktebel
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