Facebook удалил несколько десятков аккаунтов из-за связей с военными Мьянмы

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Компания Facebook удалила из своих социальных сетей несколько десятков учетных записей и страниц, которые, по ее словам, имеют отношение к вооруженным силам Мьянмы.

За участие в "скоординированной неаутентичной деятельности в Мьянме" компания удалила 89 учетных записей, 107 страниц и 15 групп в Facebook, а также пять учетных записей в Instagram.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наше расследование показало, что некоторая часть этой деятельности была связана с лицами, связанными с военнослужащими Мьянмы", - говорится в заявлении Facebook, в котором подчеркивается, что компания не хочет, чтобы ее сервисы "использовались для манипулирования людьми".