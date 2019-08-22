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РИА Новости

Facebook удалил несколько десятков аккаунтов из-за связей с военными Мьянмы

11:45 22.08.2019 (обновлено: 11:49 22.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Компания Facebook удалила из своих социальных сетей несколько десятков учетных записей и страниц, которые, по ее словам, имеют отношение к вооруженным силам Мьянмы.
За участие в "скоординированной неаутентичной деятельности в Мьянме" компания удалила 89 учетных записей, 107 страниц и 15 групп в Facebook, а также пять учетных записей в Instagram.
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"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наше расследование показало, что некоторая часть этой деятельности была связана с лицами, связанными с военнослужащими Мьянмы", - говорится в заявлении Facebook, в котором подчеркивается, что компания не хочет, чтобы ее сервисы "использовались для манипулирования людьми".
Ранее Facebook уже неоднократно удалял из своих социальных сетей сотни аккаунтов и страниц, которые, предположительно, связаны с военными Мьянмы.
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