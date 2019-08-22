Hainan Airlines и Шереметьево провели обучение специалистов погранконтроля

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская авиакомпания Hainan Airlines и международный аэропорт Шереметьево в Москве на этой неделе провели совместное обучение специалистов.
В мероприятии приняли участие специально приглашенные гости из консульского отдела посольства КНР в РФ.
Региональный менеджер в России отделения по управлению аэропортами Hainan Airlines Хэ Хайбо отметил, что благодаря данным учебным курсам будет повышена эффективность пограничного контроля и качества услуг.
В текущем году отмечается 60-я годовщина создания аэропорта Шереметьево. В будущем работники авиакомпании Hainan Airlines продолжат сотрудничать с российскими коллегами.
В 2017 году международный аэропорт Шереметьево стал первой в России воздушной гаванью, которая присоединилась к программе ChinaFriendly. В его терминалах заработали сервисы на китайском языке.