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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Hainan Airlines и Шереметьево провели обучение специалистов погранконтроля

11:21 22.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкШереметьево
Шереметьево
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская авиакомпания Hainan Airlines и международный аэропорт Шереметьево в Москве на этой неделе провели совместное обучение специалистов.
В мероприятии приняли участие специально приглашенные гости из консульского отдела посольства КНР в РФ.
Региональный менеджер в России отделения по управлению аэропортами Hainan Airlines Хэ Хайбо отметил, что благодаря данным учебным курсам будет повышена эффективность пограничного контроля и качества услуг.
В текущем году отмечается 60-я годовщина создания аэропорта Шереметьево. В будущем работники авиакомпании Hainan Airlines продолжат сотрудничать с российскими коллегами.
В 2017 году международный аэропорт Шереметьево стал первой в России воздушной гаванью, которая присоединилась к программе ChinaFriendly. В его терминалах заработали сервисы на китайском языке.
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияВ мире
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