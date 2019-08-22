Hainan Airlines и Шереметьево провели обучение специалистов погранконтроля

МОСКВА, 22 авг - . Китайская авиакомпания Hainan Airlines и международный аэропорт Шереметьево в Москве на этой неделе провели совместное обучение специалистов. " Проект "Россия-Китай: главное . Китайская авиакомпания Hainan Airlines и международный аэропорт Шереметьево в Москве на этой неделе провели совместное обучение специалистов.

В мероприятии приняли участие специально приглашенные гости из консульского отдела посольства КНР в РФ.

Региональный менеджер в России отделения по управлению аэропортами Hainan Airlines Хэ Хайбо отметил, что благодаря данным учебным курсам будет повышена эффективность пограничного контроля и качества услуг.

В текущем году отмечается 60-я годовщина создания аэропорта Шереметьево. В будущем работники авиакомпании Hainan Airlines продолжат сотрудничать с российскими коллегами.