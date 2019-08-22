В Пермском крае девушка спасла пенсионера из загоревшегося дома

ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Благодаря помощи 24-летней жительницы Пермского края пенсионер сумел выбраться из охваченного огнем дома до приезда пожарных, Благодаря помощи 24-летней жительницы Пермского края пенсионер сумел выбраться из охваченного огнем дома до приезда пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным спасателей, вечером во вторник в жилом доме по улице Центральной в деревне Верхняя Волпа Юрлинского района произошел пожар. О происшествии спасателям сообщили соседи. Как отмечает МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений дом с надворными постройками был уже полностью в огне. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения. В тушении принимали участие 6 человек личного состава, 4 единицы техники.

"Установлено, огонь из окон соседнего дома обнаружила 24-летняя Светлана. На крики хозяин не отвечал, девушка зашла в задымленное помещение, внутри возле печи горел пол, на кровати спал мужчина", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, 62-летний хозяин проснулся лишь, когда Светлана попыталась вытащить его через дверь на улицу. Благодаря смелости и решительности девушки в результате пожара никто не пострадал.