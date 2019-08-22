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РИА Новости

В Пермском крае девушка спасла пенсионера из загоревшегося дома

10:22 22.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Благодаря помощи 24-летней жительницы Пермского края пенсионер сумел выбраться из охваченного огнем дома до приезда пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным спасателей, вечером во вторник в жилом доме по улице Центральной в деревне Верхняя Волпа Юрлинского района произошел пожар. О происшествии спасателям сообщили соседи. Как отмечает МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений дом с надворными постройками был уже полностью в огне. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения. В тушении принимали участие 6 человек личного состава, 4 единицы техники.
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"Установлено, огонь из окон соседнего дома обнаружила 24-летняя Светлана. На крики хозяин не отвечал, девушка зашла в задымленное помещение, внутри возле печи горел пол, на кровати спал мужчина", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, 62-летний хозяин проснулся лишь, когда Светлана попыталась вытащить его через дверь на улицу. Благодаря смелости и решительности девушки в результате пожара никто не пострадал.
Как уточняют спасатели, на ликвидацию горения и блокировку распространения пламени на другие постройки пожарным потребовалось почти два часа. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка", - заключили в региональном МЧС.
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