Робот "Федор" полетит в космос в варежках и с российским флагом

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Робот "Федор" отправится в космический полет в специальных "варежках" и с российским флагом. Это следует из фотографии, опубликованной в его Робот "Федор" отправится в космический полет в специальных "варежках" и с российским флагом. Это следует из фотографии, опубликованной в его Twitter

Робот стартует в 6.38 мск 22 августа - в День государственного флага России.

На изображении робота, сидящего в корабле "Союз МС-14", видно, что кисти рук закрыты черной тканью. Кроме того, к одной из рук прикреплен флажок - российский триколор.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что роботу не дадут управлять кораблем, а его движения по время пребывания на МКС будут ограничены, чтобы он ничего не сломал.

"Два часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены", - написано в подписи к фотографии.