Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T06:18Z
https://ria.ru/20190822/1557768377.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155773/33/1557733332_0:24:1357:787_1036x0_80_0_0_9c8177d7c012789c3b1c6effb6829bbd.jpg
РИА Новости

Робот "Федор" полетит в космос в варежках и с российским флагом

06:18 22.08.2019
478
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеАнтропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Робот "Федор" отправится в космический полет в специальных "варежках" и с российским флагом. Это следует из фотографии, опубликованной в его Twitter.
Робот стартует в 6.38 мск 22 августа - в День государственного флага России.
На изображении робота, сидящего в корабле "Союз МС-14", видно, что кисти рук закрыты черной тканью. Кроме того, к одной из рук прикреплен флажок - российский триколор.
Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что роботу не дадут управлять кораблем, а его движения по время пребывания на МКС будут ограничены, чтобы он ничего не сломал.
"Два часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены", - написано в подписи к фотографии.
000000
Обсудить 1
КосмосРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
LIVE: Запуск на МКС корабля Союз с роботом Федором на борту
Запуск корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту. Прямая трансляция
РИА
Новости
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Корабль "Союз" с роботом "Федором" вышел на орбиту
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Россия впервые запустила в космос робота "Федора"
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Лента
новостей
Вывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку
НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз" с роботом "Федором"
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" в четверг впервые полетит в космос
Робот Федор
Робот "Федор" пока не может заменить космонавтов, заявили в ЦПК
Компания друзей
Эксперты рассказали, с кем готовы общаться россияне в поездках за рубежом
РКН Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Роскосмос испытал работу системы аварийного спасения при запуске "Союза"
Робот Федор
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"
Робот Федор
"Роскосмос" опубликовал снимки ракеты с роботом "Федором"
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Рогозин не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"
Якиманская набережная в Москве. 11 августа 2017
В центре Москвы спасли тонувшего блогера-пикапера
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния