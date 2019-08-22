Роспотребнадзор помогает исследовать жителей Гвинеи на ВИЧ и гепатиты B и C

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор в оперативном режиме проводит исследования жителей Гвинеи на ВИЧ, гепатиты В и С, всего с 2014 года проведено более 70 тысяч исследований, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В оперативном режиме проводят скрининг-тесты на ВИЧ, гепатиты В и С. С августа 2014 года и по июнь 2019 года проведено свыше 70 тысяч исследований", - рассказала Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор уже на протяжении 5 лет продолжает сотрудничество с Гвинеей. За это время была оказана помощь в борьбе с большими вспышками холеры, кори и желтой лихорадки.