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РИА Новости

Роспотребнадзор помогает исследовать жителей Гвинеи на ВИЧ и гепатиты B и C

05:09 22.08.2019 (обновлено: 09:03 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевПробирки
Пробирки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пробирки. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор в оперативном режиме проводит исследования жителей Гвинеи на ВИЧ, гепатиты В и С, всего с 2014 года проведено более 70 тысяч исследований, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В оперативном режиме проводят скрининг-тесты на ВИЧ, гепатиты В и С. С августа 2014 года и по июнь 2019 года проведено свыше 70 тысяч исследований", - рассказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор уже на протяжении 5 лет продолжает сотрудничество с Гвинеей. За это время была оказана помощь в борьбе с большими вспышками холеры, кори и желтой лихорадки.
По словам Поповой, работа будет продолжена, так как риск развития опасных инфекций в стране остается очень высоким.
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