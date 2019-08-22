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РИА Новости
Война в Сирии

США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии

00:55 22.08.2019 (обновлено: 00:56 22.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили неотложные шаги по реализации зоны безопасности на северо-востоке Сирии, о которой две страны договорились ранее.
"Хотя остается проработать технические детали, министры Эспер и Акар подтвердили свое намерение предпринять непосредственные скоординированные шаги по реализации рамочного соглашения. Это намерение подтверждает и создание совместного координационного центра в Турции", - говорится в сообщении Пентагона.
Они также заявили, что согласованный ранее механизм позволит стабилизировать границу Турции и Сирии и "сократить нескоординированные военные операции, которые могут подорвать общие интересы".
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
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Война в СирииТурцияСирияСША
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