Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T00:29Z
https://ria.ru/20190822/1557765911.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/66/1556606665_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_59b21c21bd9d0ac5f9bc0a73e186da62.jpg
РИА Новости

Москальковой не поступало обращений о переводе Сущенко и Панова в Лефортово

00:29 22.08.2019
286
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой не поступали обращения по поводу этапирования отбывающих наказание в РФ граждан Украины Романа Сущенко и Евгения Панова в московское СИЗО Лефортово.
Ранее журналист Виктория Ивлева в своем аккаунте в Facebook написала, что Сущенко и Панов приняли передачу в СИЗО "Лефортово". Помимо этого член всероссийского общества "Мемориал" Сергей Давидис рассказал, что из этого "резонно заключить, что они находятся в этом СИЗО, раз передачи приняли, а это с большой вероятностью означает подготовку к передаче Украине".
"Сущенко и Панов - это граждане Украины, осужденные. Возможно, они переведены для решения процессуальных вопросов, но ко мне не поступали обращения ни от этих граждан, ни от Денисовой (украинский омбудсмен Людмила Денисова - ред.) по поводу судьбы этих людей", - сказала Москалькова РИА Новости.
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
8 августа, 09:25РИА Новости
Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу. Адвокат Сущенко Марк Фейгин 8 августа заявил, что его подзащитный подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" на Украине.
В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Гражданин Украины Евгений Панов был задержан по делу о подготовке диверсий. Верховный суд республики Крым 13 июля 2018 года приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима.
Задержанный сотрудниками ФСБ России в Крыму Евгений Панов. Архивное фото
25 октября 2018, 12:26РИА Новости
Верховный суд утвердил приговор украинцу, готовившему диверсии в Крыму
000013
Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Здания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
РИА
Новости
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
Суд приобщил к делу "Нового величия" данные адвокатов о секретном свидетеле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Медик готовит шприц
Россия передала Гвинее лаборатории для диагностики различных инфекций
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы "Схемы"
Сотрудник полиции
В Индии задержали более 90 протестующих против сноса храма известного поэта
Российские трамваи Витязь-М
В Петербурге и городах Сибири появятся беспилотные трамваи
Люди с бумажными флажками с российским триколором
Эксперт призвал запретить раздачу бумажных флажков с российским триколором
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" полетит в космос в варежках и с российским флагом
КНДР
В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз
Сирия
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Источник: старт американского корабля Cygnus к МКС планируется 21 октября
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
Лента новостейМолния