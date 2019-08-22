Москальковой не поступало обращений о переводе Сущенко и Панова в Лефортово

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой не поступали обращения по поводу этапирования отбывающих наказание в РФ граждан Украины Романа Сущенко и Евгения Панова в московское СИЗО Лефортово.

Ранее журналист Виктория Ивлева в своем аккаунте в Facebook написала, что Сущенко и Панов приняли передачу в СИЗО "Лефортово". Помимо этого член всероссийского общества "Мемориал" Сергей Давидис рассказал, что из этого "резонно заключить, что они находятся в этом СИЗО, раз передачи приняли, а это с большой вероятностью означает подготовку к передаче Украине".

"Сущенко и Панов - это граждане Украины, осужденные. Возможно, они переведены для решения процессуальных вопросов, но ко мне не поступали обращения ни от этих граждан, ни от Денисовой (украинский омбудсмен Людмила Денисова - ред.) по поводу судьбы этих людей", - сказала Москалькова РИА Новости.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу. Адвокат Сущенко Марк Фейгин 8 августа заявил, что его подзащитный подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" на Украине.