Трамп обвинил избирателей демократов в нелояльности к евреям

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что голосование за Демократическую партию будет проявлением нелояльности к Израилю и народу этой страны.

"Если вы хотите голосовать за демократов, то вы очень нелояльны к еврейскому народу и Израилю", - сказал Трамп журналистам.

Комментарий Трампа стал продолжением его заочной и острой полемики с представителями демократов во главе с членами палаты представителей Рашидой Тлаиб и Ильхан Омар.

Ранее в Иерусалиме запретили официальную поездку Тлаиб, имеющей палестинские корни, ее коллеги по палате представителей Ильхан Омар, объяснив беспрецедентный шаг участием обеих женщин-мусульманок в BDS - международной кампании принуждения Израиля к отказу от оккупации через "бойкот, дивестиции и санкции". Трамп, который имеет тесные семейные связи с иудейской общиной США, поддержал это решение.

Позднее власти Израиля разрешили Тлаиб нанести "гуманитарный визит" на палестинские территории для встречи с родственниками. Она отказалась посетить палестинские территории на предложенных Израилем условиях.