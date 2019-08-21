Трамп обвинил избирателей демократов в нелояльности к евреям

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что голосование за Демократическую партию будет проявлением нелояльности к Израилю и народу этой страны.
"Если вы хотите голосовать за демократов, то вы очень нелояльны к еврейскому народу и Израилю", - сказал Трамп журналистам.
Комментарий Трампа стал продолжением его заочной и острой полемики с представителями демократов во главе с членами палаты представителей Рашидой Тлаиб и Ильхан Омар.
Ранее в Иерусалиме запретили официальную поездку Тлаиб, имеющей палестинские корни, ее коллеги по палате представителей Ильхан Омар, объяснив беспрецедентный шаг участием обеих женщин-мусульманок в BDS - международной кампании принуждения Израиля к отказу от оккупации через "бойкот, дивестиции и санкции". Трамп, который имеет тесные семейные связи с иудейской общиной США, поддержал это решение.
Позднее власти Израиля разрешили Тлаиб нанести "гуманитарный визит" на палестинские территории для встречи с родственниками. Она отказалась посетить палестинские территории на предложенных Израилем условиях.
Споры Трампа с демократами по "израильскому вопросу" проходят в рамках начавшейся в США предвыборной кампании 2020 года. Демократы традиционно имеют тесные связи с еврейской диаспорой в США и, как правило, поддерживают политику Израиля. Однако Омар и Тлаиб, представляющие мусульманское население США, выступают с критикой еврейского государства. Трамп пытается представить позицию этих демократов как позицию всей партии.
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