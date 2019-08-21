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РИА Новости

На Ямале будут судить мужчину, который напал с ножом на двух посетителей ТЦ

16:59 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом после конфликта в торговом центре, в результате которого он ранил ножом двух посетителей, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел 1 мая в одном из ТЦ Нового Уренгоя. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина ранил ножом двух молодых людей в ходе конфликта, который разгорелся в очереди в ресторане быстрого питания.
Согласно уточненной информации следствия, 21-летний посетитель ТЦ изначально вступил в конфликт с кассиром ресторана, ударив его кулаком в лицо. За работника общепита вступился один из клиентов. Скандалиста пытались оттащить другие посетители, но он подбежал к нему и дважды ударил ножом. После этого нападавший сбежал, отмахиваясь ножом от людей, старавшихся задержать его. Одного из них он ранил в живот у эскалатора. Пострадавших госпитализировали, а обвиняемого задержали полицейские.
Уголовное дело в отношении него следователи возбудили по статьям УК РФ о покушении на убийство и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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"В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - подчеркнули в следственном управлении.
В ведомстве добавили, что молодой человек вину в преступлениях не признал и отказался давать показания.
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