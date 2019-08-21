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РИА Новости

Москва заняла 1-е место по объему экспорта среди субъектов РФ в страны ЕАЭС

15:34 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Москва заняла первое место среди субъектов РФ по объему экспорта в страны ЕАЭС, достигшему 6,2 миллиарда долларов по итогам первого полугодия 2019 года; такие данные приводят аналитики Московского экспортного центра, подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Совокупный экспорт Москвы в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) по итогам первой половины 2019 года составил 6,2 миллиарда долларов, в том числе несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) ‒ 2,6 миллиарда долларов. Основными экспортируемыми товарами являются металлообработка и ювелирная продукция, транспортные средства и их компоненты, продукция химпрома и машиностроения, а также электротехника. Доля Москвы среди субъектов РФ по ННЭ в страны ЕАЭС составила 22,8% по итогам января-июня 2019 года, говорится в сообщении. Объем экспорта других отраслей из Москвы в ЕАЭС в первом полугодии 2019 года составил 1,1 миллиарда долларов (41,4% от общего объема ННЭ из Москвы в ЕАЭС).
Второе и третье места по совокупному объему экспорта в страны ЕАЭС заняли Санкт-Петербург и Московская область (по 1,3 миллиарда долларов).
Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, продвижение продукции предпринимателей на зарубежные рынки – одна из приоритетных задач.

"В рамках этих задач Москва постоянно работает над расширением спектра возможностей для московских предпринимателей. За январь-июнь 2019 года доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте РФ составила 16,3%, столица экспортировала продукцию на 11 миллиардов долларов США. И на этом экспортный потенциал столицы не исчерпывается. Но, зачастую, предприниматели не могут решиться на то, чтобы начать экспортировать свою продукцию в зарубежные страны из-за страхов, связанных со значительными расходами на эту деятельность", - приводятся в сообщении слова Фурсина.

Значительное внимание город уделяет финансовым и нефинансовым инструментам поддержки внешнеэкономической деятельности столичных компаний, добавил он.
"С целью минимизировать затраты предпринимателей мы сформировали систему субсидиарной поддержки столичных предпринимателей. Благодаря субсидиям, компании-экспортеры могут возместить до 100% фактических затрат при реализации своих товаров и услуг за рубежом", - пояснил Фурсин.
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Он напомнил, что на текущий момент действуют четыре так называемых "экспортных" субсидии - на сертификацию экспортной продукции и систем менеджмента, на получение патентов и свидетельств на товарные знаки, а также на транспортировку товаров за пределы России. Субсидии в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от вида затрат, могут получить столичные экспортеры, чей бизнес зарегистрирован в Москве не менее полугода.
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