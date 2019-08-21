Спасенного в Петербурге гуся выпустили в заказник после реабилитации

© Фото : Пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Спасенного в Фонтанке серого гуся отпустили на волю после реабилитации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Серого гуся, который был обнаружен со слипшимися перьями в акватории реки Фонтанки в центре Петербурга, после реабилитации выпустили в заказник на южном побережье Невской губы, сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ведомство уточняет, что гуся, который не мог плавать и взлетать, обнаружил в Фонтанке местный житель 9 августа. Ветеринары не обнаружили у него переломов, однако перья птицы были покрыты сахаром, патокой и кондитерским жиром, а из-за сезона линьки ему было трудно летать.

"Двадцать первого августа сотрудники комитета по природопользованию совместно с орнитологом и волонтером выпустили серого гуся после курса реабилитации в естественную среду обитания на территорию заказника "Южное побережье Невской губы", - говорится в сообщении комитета.