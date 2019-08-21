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РИА Новости

Спасенного в Петербурге гуся выпустили в заказник после реабилитации

13:42 21.08.2019 (обновлено: 13:58 21.08.2019)
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© Фото : Пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-ПетербургаСпасенного в Фонтанке серого гуся отпустили на волю после реабилитации
Спасенного в Фонтанке серого гуся отпустили на волю после реабилитации
© Фото : Пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Серого гуся, который был обнаружен со слипшимися перьями в акватории реки Фонтанки в центре Петербурга, после реабилитации выпустили в заказник на южном побережье Невской губы, сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Ведомство уточняет, что гуся, который не мог плавать и взлетать, обнаружил в Фонтанке местный житель 9 августа. Ветеринары не обнаружили у него переломов, однако перья птицы были покрыты сахаром, патокой и кондитерским жиром, а из-за сезона линьки ему было трудно летать.
"Двадцать первого августа сотрудники комитета по природопользованию совместно с орнитологом и волонтером выпустили серого гуся после курса реабилитации в естественную среду обитания на территорию заказника "Южное побережье Невской губы", - говорится в сообщении комитета.
Ведомство отмечает, что птица, которая занесена в Красную книгу Ленинградской области, быстро адаптировалась к естественной среде. "Гусь… бегло осмотревшись, быстро направился к воде и скрылся за ближайшими плавнями", - добавляет пресс-служба.
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