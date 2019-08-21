Мосгорсуд отменил приговор экс-судье по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2016 году Корогодов узнал, что его коллега по Арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании. Он предложил бизнесмену помощь знакомого адвоката Александра Мосина, тот подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать для вынесения решения в его пользу, сообщало СК.