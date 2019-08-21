Невыполнение СВПД в худшем случае приведет к войне, заявил Зариф

СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе выступления в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI) призвал Европу "проснуться" и выполнять условия СВПД, отметив, что при самом негативном сценарии несоблюдение соглашения может привести к войне.
"В худшем случае невозможность договориться приведет к войне, и в этом случае проиграют все, в войне нет победителей. Лучший сценарий для всего мира, это не то, чтобы Дональд Трамп вернулся к соглашению, а то, чтобы весь остальной мир проснулся и признал грядущую угрозу. Этот тренд, когда США единолично принимают решения, должен быть остановлен", - заявил Зариф.
Четырнадцатого июля 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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