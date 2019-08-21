Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T13:19Z
https://ria.ru/20190821/1557739189.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/97/1553329767_0:276:2953:1937_1036x0_80_0_0_ce7a8aa12cc2aaf4a1e6f0a250b72cba.jpg
РИА Новости

Невыполнение СВПД в худшем случае приведет к войне, заявил Зариф

13:19 21.08.2019
582
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе выступления в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI) призвал Европу "проснуться" и выполнять условия СВПД, отметив, что при самом негативном сценарии несоблюдение соглашения может привести к войне.
"В худшем случае невозможность договориться приведет к войне, и в этом случае проиграют все, в войне нет победителей. Лучший сценарий для всего мира, это не то, чтобы Дональд Трамп вернулся к соглашению, а то, чтобы весь остальной мир проснулся и признал грядущую угрозу. Этот тренд, когда США единолично принимают решения, должен быть остановлен", - заявил Зариф.
Четырнадцатого июля 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
5 августа, 11:45РИА Новости
Рябков рассказал о ситуации после выхода США из СВПД
1300000
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СтокгольмМохаммад Джавад ЗарифВеликобританияФранцияГерманияКитайЕвропаРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Израильский военный беспилотник
Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото
В МИД Греции заявили, что не помогут иранскому танкеру добраться до Сирии
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани на встрече глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Роухани заявил, что терпение Ирана в ситуации с СВПД не безгранично
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Добыча нефти на Ближнем Востоке
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите министров G7
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
Вице-президент Венесуэлы назвала темы обсуждения на встрече в Москве
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Тележка с продуктами в супермаркете
В Роспотребнадзоре заявили, что товары с нарушением маркировки уже изымают
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
Лента новостейМолния