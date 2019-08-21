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РИА Новости

Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат

13:16 21.08.2019 (обновлено: 13:38 21.08.2019)
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© AFP 2019 / Jack GuezИзраильский военный беспилотник
Израильский военный беспилотник
© AFP 2019 / Jack Guez
ДАМАСК, 21 авг – РИА Новости. Израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения, что в итоге привело к взрывам на них, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи.
"Есть доказательства того, что израильская авиация нанесла удары по нескольким целям, в том числе по базам Амерли и Сакр. Израиль утверждает, что народное ополчение "аль-Хашд аш-Шааби" связано с Ираном и с ливанской партией "Хезболлах", - заявил депутат.
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По его словам, Израиль пытается ослабить ополчение такими авиаударами и даже "убийствами его представителей". Депутат отметил, что воздушное пространство Ирака контролируется американской авиацией, и израильские авиаудары не могли быть осуществлены без оповещения США об этом.
При этом иракская авиация не способна обнаружить БПЛА в небе, отметил депутат. "Правительством было сформировано несколько комитетов по этому поводу, однако они не смогли достичь удовлетворительных результатов расследования", - отметил Альяуи.
Ранее осведомленный источник сообщил каналу, что перед взрывом на авиабазе Сакр в небе над ней были замечены три БПЛА.
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Вечером во вторник пожар охватил склад боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока неизвестны.
Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на военной базе Сакр народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях. Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов. 19 июля аналогичные взрывы произошли на базе Амерли, ряд СМИ сообщал об ударе БПЛА по базе.
Впоследствии премьер-министр Ирака приказал вывести все склады боеприпасов за пределы иракской столицы.
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