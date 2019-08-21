Ортопедическую обувь московского производства впервые поставят в Китай

"В столице расположен один из крупнейших отечественных производителей ортопедической обуви. В производстве компания использует технологии мирового уровня, включая 3D-сканирование стопы и станки с программным управлением. В год фабрика выпускает до 15 тысяч уникальных пар обуви, внешний вид которой никак не выдает ее медицинского предназначения. Компания "Ортомода" является резидентом особой экономической зоны Москвы и получает налоговые преференции от правительства Москвы, что позволяет экономить значительные средства и перенаправлять их на расширение рынков сбыта и модернизацию производства", - приводится в сообщении комментарий руководителя ДИПП Александра Прохорова.