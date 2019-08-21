Ортопедическую обувь московского производства впервые поставят в Китай

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Столичная компания-производитель ортопедической обуви поставит более 500 пар обуви в китайскую провинцию Ганьсу, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).
Заказчиком обуви для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата выступил реабилитационный центр в округе Ланчжоу, сумма соглашения составляет 3,5 миллиона рублей.
"В столице расположен один из крупнейших отечественных производителей ортопедической обуви. В производстве компания использует технологии мирового уровня, включая 3D-сканирование стопы и станки с программным управлением. В год фабрика выпускает до 15 тысяч уникальных пар обуви, внешний вид которой никак не выдает ее медицинского предназначения. Компания "Ортомода" является резидентом особой экономической зоны Москвы и получает налоговые преференции от правительства Москвы, что позволяет экономить значительные средства и перенаправлять их на расширение рынков сбыта и модернизацию производства", - приводится в сообщении комментарий руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко, компания является социально ответственным бизнесом, пятая часть ее персонала - люди с инвалидностью. Предприятие работает на площадке в Печатниках с 2015 года, в этом году оно получило статус резидента ОЭЗ.