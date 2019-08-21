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РИА Новости

Шойгу рассказал о мерах по усилению группировки войск на востоке России

11:49 21.08.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства рассказал о мерах по усилению группировки войск на восточном стратегическом направлении из-за тенденции к осложнению военно-политической обстановки в регионе.
По его словам, в целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе (ВВО) в текущем году будет проведено 62 организационных мероприятия. "Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - сказал он.
Министр отметил, что "действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии".
Сергей Шойгу
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Говоря о других мерах, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота. До конца года ВВО получит 1743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%.
По словам Шойгу, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более 4,5 тысяч человек". Он сообщил, что в течение года планируется провести свыше 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.
Министр напомнил, что в апреле - мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2019", в котором участвовало 10 боевых кораблей и более трех тысяч военнослужащих. "Сейчас идет активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях", - отметил он.
Шойгу констатировал, что наряду с боевой подготовкой войска округа задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, напомнив про ликвидацию затора на реке Бурея, устранение последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях.
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Южно-Китайское мореСергей ШойгуКитайРоссияСШАБезопасность
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