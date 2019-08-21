Шойгу рассказал о мерах по усилению группировки войск на востоке России

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства рассказал о мерах по усилению группировки войск на восточном стратегическом направлении из-за тенденции к осложнению военно-политической обстановки в регионе.

По его словам, в целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе (ВВО) в текущем году будет проведено 62 организационных мероприятия. "Самые важные из них - формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады", - сказал он.

Министр отметил, что "действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии".

Говоря о других мерах, он напомнил, что в марте спущена на воду большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая после завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре текущего года войдет в состав Тихоокеанского флота. До конца года ВВО получит 1743 единицы вооружения и военной техники. В результате доля перспективных образцов составит 53%.

По словам Шойгу, "отмечается положительная динамика в комплектовании соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту, за первое полугодие отобрано более 4,5 тысяч человек". Он сообщил, что в течение года планируется провести свыше 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Министр напомнил, что в апреле - мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение "Морское взаимодействие - 2019", в котором участвовало 10 боевых кораблей и более трех тысяч военнослужащих. "Сейчас идет активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях", - отметил он.