В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка

Инцидент произошел в 75 милях (около 120 км) от саудовского портового города Янбу-эль-Бахр. Как сообщил представитель NITC Джабаль Амели, члены экипажа пытаются устранить проблему, сейчас ситуация с танкером стабильная. По его словам, люди находятся в безопасности.