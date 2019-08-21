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РИА Новости

В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка

08:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВид на порт города Акаба
Вид на порт города Акаба
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Техническая неполадка возникла на борту нефтяного танкера HELM национальной иранской транспортной компании National Iranian Tanker Company (NITC), когда он находился в Красном море, недалеко от побережья Саудовской Аравии, сообщает агентство IRNA.
Инцидент произошел в 75 милях (около 120 км) от саудовского портового города Янбу-эль-Бахр. Как сообщил представитель NITC Джабаль Амели, члены экипажа пытаются устранить проблему, сейчас ситуация с танкером стабильная. По его словам, люди находятся в безопасности.
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