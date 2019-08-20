Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках

С 23 по 25 августа в главном мероприятии летнего Коктебеля примут участие около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран. Россию представят Billy's Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова. Слушателей также ждут выступления звезды шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой и самарская джазовая исполнительницы Сандры Фракенберг. Среди российских хедлайнеров фестиваля — рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.

В самый разгар KJP-2019, в субботу, 24 августа, его гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, в ходе которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые — в стремительно набирающем популярность формате плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. За счёт того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.