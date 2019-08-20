Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Выступления российских и международных участников Koktebel Jazz Party– 2019 пройдут на пяти площадках, сообщили в оргкомитете фестиваля. В этом году к традиционным Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая - сцена "Таврида-Арт". Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта с обозначением всех музыкальных площадок и других сервисов фестиваля.
С 23 по 25 августа в главном мероприятии летнего Коктебеля примут участие около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран. Россию представят Billy's Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова. Слушателей также ждут выступления звезды шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой и самарская джазовая исполнительницы Сандры Фракенберг. Среди российских хедлайнеров фестиваля — рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.
По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля. Следите за новостями на сайте и в соцсетях фестиваля – лайнап порадует самых взыскательных ценителей джаза.
В самый разгар KJP-2019, в субботу, 24 августа, его гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, в ходе которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые — в стремительно набирающем популярность формате плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. За счёт того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.
Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019. В нем смогут принять участие все желающие. Для этого им нужно будет предварительно зарегистрироваться в группе в социальной сети "ВКонтакте" или непосредственно на волейбольной площадке.
KJP-2019 проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
16 августа, 11:00РИА НовостиKoktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.