Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T17:18Z
https://ria.ru/20190820/1557707385.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155770/71/1557707185_0:87:1258:795_1036x0_80_0_0_da15f065a31dafa7957b53609bf15615.jpg
РИА Новости
Культура

Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках

17:18 20.08.2019
2301
© Koktebel Jazz PartyКарта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
© Koktebel Jazz Party
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Выступления российских и международных участников Koktebel Jazz Party– 2019 пройдут на пяти площадках, сообщили в оргкомитете фестиваля. В этом году к традиционным Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая - сцена "Таврида-Арт". Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта с обозначением всех музыкальных площадок и других сервисов фестиваля.
С 23 по 25 августа в главном мероприятии летнего Коктебеля примут участие около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран. Россию представят Billy's Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова. Слушателей также ждут выступления звезды шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой и самарская джазовая исполнительницы Сандры Фракенберг. Среди российских хедлайнеров фестиваля — рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.
По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля. Следите за новостями на сайте и в соцсетях фестиваля – лайнап порадует самых взыскательных ценителей джаза.
В самый разгар KJP-2019, в субботу, 24 августа, его гости, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, в ходе которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля. Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые — в стремительно набирающем популярность формате плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. За счёт того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
1 августа, 14:45Культура
Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы
Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019. В нем смогут принять участие все желающие. Для этого им нужно будет предварительно зарегистрироваться в группе в социальной сети "ВКонтакте" или непосредственно на волейбольной площадке.
KJP-2019 проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
16 августа, 11:00РИА Новости
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
200000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Алексей Кузнецов
КультураЮлия ЧичеринаKoktebel Jazz PartyВладимир ПутинКрымРоссия
Рекомендуем
Грибы
Житель Урала пожаловался в полицию на кражу гигантского гриба
РИА
Новости
YouTube-блогер Фаликс Чельберг
Самый популярный YouTube-блогер женился в Лондоне
Сотрудники правоохранительных органов Греции у здания консульства России в Афинах. 22 марта 2019
Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети
Лента
новостей
Медведь
В Канаде медведь загрыз французского композитора
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский в Апелляционном суде Киева
Заседание суда по жалобе на арест Вышинского перенесли из-за болезни судьи
Флаг Германии на здании Рейхстага
Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу, показал опрос
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон опубликовал пост на русском языке
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
Акушер-гинеколог Олег Баскаков
Врачу с Урала грозит 8 лет тюрьмы за обезболивающее для тяжелой пациентки
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Солдат устанавливает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол. Приграничный военный конфликт между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой
Кровавая река. Что Красная армия сделала с японцами на Халхин-Голе
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния