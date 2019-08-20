Суд назначил Яшину еще десять суток ареста

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы во вторник назначил несостоявшемуся кандидату в Мосгордуму Илье Яшину еще 10 суток ареста за призывы к несанкционированным акциям, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления")", - пояснили в инстанции.

Ранее суд отправил материалы обратно полиции для устранения неких недостатков. В чем они заключались, не уточняется.

Это решение стало четвертым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по десять суток ему дали Хамовнический, Троицкий и Щербинский суды.

С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.