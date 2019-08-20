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РИА Новости

Суд назначил Яшину еще десять суток ареста

13:59 20.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы во вторник назначил несостоявшемуся кандидату в Мосгордуму Илье Яшину еще 10 суток ареста за призывы к несанкционированным акциям, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления")", - пояснили в инстанции.
Ранее суд отправил материалы обратно полиции для устранения неких недостатков. В чем они заключались, не уточняется.
Это решение стало четвертым административным арестом Яшина с начала протестных акций в Москве. Ранее по десять суток ему дали Хамовнический, Троицкий и Щербинский суды.
С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысячи человек.
Незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Задержаны 14 человек, им грозят длительные сроки лишения свободы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь
19 августа, 15:42РИА Новости
Суд нашел недостатки в протоколе полиции на Яшина
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Московская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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