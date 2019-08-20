В Подмосковье более 100 педагогов смогут получить соципотеку в 2020 году

КРАСНОГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Свидетельства на получение субсидии по программе "Социальная ипотека" смогут получить 110 педагогов Подмосковья в 2020 году, сообщила РИА Новости министр образования Московской области Ольга Забралова.

"В 2020 году квота на получение свидетельства по программе соципотеки для педагогов будет увеличена на 20 единиц. Таким образом квота составит 110 человек. Мы планируем предоставить свидетельство 60 учителям и 30 воспитателям, а 20 мест остается для молодых учителей", - сказала Забралова.

По ее словам, с момента запуска программы (2016 год) наблюдается положительная динамика роста количества мест, а перечень специалистов, которые могут претендовать на программу расширяется.

"Это очень эффективная мера поддержки, поэтому мы хотим дать возможность как можно большему количеству специалистов ей воспользоваться", - отметила Забралова.