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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье более 100 педагогов смогут получить соципотеку в 2020 году

12:30 20.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Свидетельства на получение субсидии по программе "Социальная ипотека" смогут получить 110 педагогов Подмосковья в 2020 году, сообщила РИА Новости министр образования Московской области Ольга Забралова.

"В 2020 году квота на получение свидетельства по программе соципотеки для педагогов будет увеличена на 20 единиц. Таким образом квота составит 110 человек. Мы планируем предоставить свидетельство 60 учителям и 30 воспитателям, а 20 мест остается для молодых учителей", - сказала Забралова.

По ее словам, с момента запуска программы (2016 год) наблюдается положительная динамика роста количества мест, а перечень специалистов, которые могут претендовать на программу расширяется.
"Это очень эффективная мера поддержки, поэтому мы хотим дать возможность как можно большему количеству специалистов ей воспользоваться", - отметила Забралова.
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Для участия в программе педагог должен иметь трудовой стаж не менее 5 лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. В рамках программы за жилье платит правительство региона, а педагог выплачивает только проценты по кредиту. Главным условием является работа в образовательном учреждении на территории Подмосковья.
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