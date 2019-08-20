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РИА Новости

Эксперты оценили, как вырастет выручка индустрии СМИ и развлечений в России

00:31 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выручка индустрии СМИ и развлечений в России вырастет в 2023 году в 1,4 раза с уровня 2018 года и достигнет 30,5 миллиарда долларов, следует из исследования консалтинговой компании PwC.
Исследование "Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019-2023 годы" охватывает рынки развлечений и СМИ 53 стран. Все прогнозы рассчитаны по среднегодовому курсу доллара за 2019 год в 65,557 рубля. Показатели за предыдущие годы также были пересчитаны исходя из среднегодового курса доллара за 2018 год. Все оценочные значения 2019 года считаются предварительными.
"Общий объем российской индустрии развлечений и медиа в 2018 году составил 21,7 миллиарда долларов, что на 10% больше значения предыдущего года. Согласно прогнозу, по итогам 2019 года объем рынка достигнет 23,6 миллиарда долларов. Ожидается, что в прогнозном периоде до 2023 года среднегодовой темп роста рынка составит 6,4% (мировой показатель – 4,3%), а общий объем российской медиаиндустрии превысит почти 30,5 миллиарда долларов", - говорится в отчете.
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По словам экспертов, российская индустрия развлечений и медиа - одна из самых динамично развивающихся в Европе. Положительное влияние на рынок в 2018 году оказало проведение чемпионата мира по футболу. Положение российской медиаиндустрии в мире, согласно ожиданиям, будет оставаться стабильным: в 2023 году ее доля в общем объеме мирового рынка составит 1,1%, и она будет занимать 14-е место по размеру.
"Источником более половины доходов индустрии развлечений и медиа во всех сегментах является интернет. ... Так, по прогнозам, в пятилетней перспективе уровень проникновения мобильного интернета в России составит 85%, а доля мобильного трафика в общем объеме потребления контента достигнет 92%. Будет расти и число пользователей, для которых смартфон будет не дополнительным, а единственным каналом взаимодействия с интернетом", - сообщается в документе.
Доля рекламных доходов всех сегментов составляет примерно треть от общего объема выручки индустрии, или 7,4 миллиарда долларов. Ожидается, что рекламная выручка медиаиндустрии будет расти в среднем на 5,7% в год, в первую очередь благодаря цифровой рекламе, и достигнет к 2023 году почти 9,7 миллиарда долларов. Реклама в газетах и журналах в прогнозном периоде будет демонстрировать отрицательную динамику (-6% и -1,4% в год). Наиболее стремительное развитие будет демонстрировать реклама в инновационных сегментах: виртуальной реальности, киберспорта и OTT-сервисов (в среднем в год 30,7%, 19,8% и 11,5%).
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