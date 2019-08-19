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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Борисов встретился в Москве с вице-президентом Венесуэлы

19:35 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым, говорится в сообщении ее администрации.
"Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Центральными темами на встрече, согласно сообщению, стали вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также ее программы и социальные проекты.
Родригес находится с визитом в Москве, ее сопровождают министр экономики и финансов, вице-президент центрального банка и замглавы МИД по делам Европы. Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаРоссияВ мире
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