Борисов встретился в Москве с вице-президентом Венесуэлы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым, говорится в сообщении ее администрации.

"Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Центральными темами на встрече, согласно сообщению, стали вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также ее программы и социальные проекты.