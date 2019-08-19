Борисов встретился в Москве с вице-президентом Венесуэлы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым, говорится в сообщении ее администрации.
"Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Центральными темами на встрече, согласно сообщению, стали вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также ее программы и социальные проекты.
Родригес находится с визитом в Москве, ее сопровождают министр экономики и финансов, вице-президент центрального банка и замглавы МИД по делам Европы. Ранее в понедельник в департаменте информации и печати российского МИД РИА Новости сообщили, что на 21 августа запланирована встреча Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.