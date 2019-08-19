В отеле в Одессе во время пожара находились почти 30 иностранцев

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Почти 30 иностранцев находились в отеле "Токио стар" в Одессе во время пожара, городские власти предоставили им необходимую помощь, сообщил в понедельник заместитель главы Одесского городского совета Павел Вугельман.

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле 2019 года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного.

"В отеле "Токио стар" находились 28 иностранных граждан. Среди них граждане Белоруссии, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака, Франции", - цитирует Вугельмана агентство "Укринформ"

По его словам, всем иностранцам дали осуществить международные телефонные звонки, об их состоянии и потребностях сообщили в соответствующие дипломатические учреждения и МИД Украины. Кроме того, гражданину США обеспечили трансфер в аэропорт и помощь в переоформлении билетов, а двум гражданам Ирана и Турции помогли восстановить документы, утраченные во время пожара.