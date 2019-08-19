Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:39Z
https://ria.ru/20190819/1557637394.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/03/1557590312_293:0:3934:2048_1036x0_80_0_0_660fbeebf6eb0532e18723dd09b217fb.jpg
РИА Новости

В отеле в Одессе во время пожара находились почти 30 иностранцев

14:39 19.08.2019
499
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Почти 30 иностранцев находились в отеле "Токио стар" в Одессе во время пожара, городские власти предоставили им необходимую помощь, сообщил в понедельник заместитель главы Одесского городского совета Павел Вугельман.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле 2019 года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Вчера, 12:24РИА Новости
При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ
"В отеле "Токио стар" находились 28 иностранных граждан. Среди них граждане Белоруссии, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака, Франции", - цитирует Вугельмана агентство "Укринформ".
По его словам, всем иностранцам дали осуществить международные телефонные звонки, об их состоянии и потребностях сообщили в соответствующие дипломатические учреждения и МИД Украины. Кроме того, гражданину США обеспечили трансфер в аэропорт и помощь в переоформлении билетов, а двум гражданам Ирана и Турции помогли восстановить документы, утраченные во время пожара.
Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что среди пострадавших есть также гражданин Сьерра-Леоне, для общения с украинскими врачами ему оперативно предоставили переводчика с французского. Также он сообщил, что среди эвакуированных во время пожара была пожилая пара из Белоруссии, которая долго собирала средства на празднование юбилея в Одессе, им обеспечили возможность проживания в другом одесском отеле.
011100
Обсудить 0
Геннадий ТрухановОдессаВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
РИА
Новости
Автомобиль украинской полиции
По делу о пожаре в отеле в Одессе задержали еще трех человек, сообщили СМИ
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Лента
новостей
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Пожар
На Урале загорелось предприятие по утилизации боеприпасов
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В основе отношений с Россией должно быть невмешательство, считает Володин
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Офисный работник
Калашников назвал минусы четырехдневной рабочей недели
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
В Крыму снесут надпись "Парк львов Тайган", попавшую в Книгу рекордов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния