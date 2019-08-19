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РИА Новости

В Кировской области при пожаре в жилом доме погиб ребенок

10:54 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Кировской области, еще двое детей и двое взрослых успели спастись, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Пожар произошел в одном из домов в деревне Кулак Даровского района утром 17 августа.
"Огонь быстро распространился по помещениям. В результате пожара в огне погиб 3-летний внук хозяйки дома. Находившиеся в доме в момент пожара другие родственники - двое взрослых и двое детей - успели спастись и выбежали", - говорится в сообщении.
Следователи СК провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Назначены экспертизы с целью установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудники МЧС
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