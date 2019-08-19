В Кировской области при пожаре в жилом доме погиб ребенок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Кировской области, еще двое детей и двое взрослых успели спастись, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Пожар произошел в одном из домов в деревне Кулак Даровского района утром 17 августа.

"Огонь быстро распространился по помещениям. В результате пожара в огне погиб 3-летний внук хозяйки дома. Находившиеся в доме в момент пожара другие родственники - двое взрослых и двое детей - успели спастись и выбежали", - говорится в сообщении.