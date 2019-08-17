Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T17:56Z
https://ria.ru/20190817/1557599129.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/03/1488620347_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_98a84e217f7b164eadbb66d57984e95e.jpg
РИА Новости
Рязанская область

В Рязани могут возродить местную "ВДНХ"

17:56 17.08.2019
27
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРязань
Рязань
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Рязань. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. В Рязани планируют отреставрировать и возродить Торговый городок – комплекс из 20 построек 1950-х годов, который называют местным ВДНХ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Любимов принял участие в открытии Школы древних городов, которая проходит 17-18 августа в рамках Второго форума древних городов в Рязани.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Вчера, 17:54Рязанская область
В Рязанской области планируют развивать медицинский туризм
"Торговый городок был знаковым местом многие годы, им гордился не только город, но и вся область. И вот за последние десятилетия все оказалось в неприглядном виде. Хорошо, что эта точка сохранилась хотя бы на 70%. Эти здания должны обрести новую жизнь в соответствии с пожеланиями горожан", - сказал губернатор в беседе с журналистами.
Комплекс зданий, который напоминает московскую ВДНХ в уменьшенном масштабе, был возведен в 1955 году буквально за три месяца. В работах были задействованы в основном непрофессиональные строители: студенты и госслужащие, которые трудились по вечерам. Позже, территорию несколько раз затапливало. Участок для строительства был выбран неудачно, с высоким стоянием грунтовых вод, из-за чего позже была сооружен подземная дренажная сеть.
Детский технопарк Кванториум
16 августа, 16:07Рязанская область
Власти Рязанской области подали заявку на создание мобильного "кванториума"
С середины 1980-х годов многие здания комплекса стояли заброшенными, другие используются как торговые точки. В последние два года власти города и местные активисты начали обсуждать то, как можно возродить это место.
У Торгового городка нет охранного статуса, но, возможно, в ближайшее время он будет зарегистрирован как достопримечательное место, рассказала РИА Новости замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева.
Логотип ЮНЕСКО
16 августа, 16:04Рязанская область
Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском госуниверситете
Такой статус предполагает, что при реконструкции должен быть сохранен внешний облик здания, в то время как внутри оно может быть приспособлено под определенные нужды.
Школа древних городов проводится второй год подряд в рамках Форума древних городов. В этом году задача экспертов и участников школы – как раз понять и определить, что могло бы расположиться в зданиях Торгового городка.
"Мысли разные – одни хотят вернуть сельскохозяйственную ярмарку, другие - сделать арт-пространство, реализовать культурный проект. Нужно учитывать желания людей, которые живут рядом: если им важно сохранить рынок в этом месте, то его нужно сохранить в каком-то виде, но наполнить новым содержанием, чтобы это было полноценное общественное пространство", - рассказала Голева.
Писатель Александр Исаевич Солженицын
14 августа, 16:56Рязанская область
В Рязани открыли музейный центр имени А.И. Солженицына
Один из лекторов Школы, цифровой антрополог Дарья Радченко считает, что Городок представляет собой пространство, где можно реализовать самые разные проекты.
"Хочется видеть здесь не стационарную экспозицию, а что-то постоянно меняющееся, чтобы постоянно притягивать к себе жителей и гостей города. Надеюсь, когда-нибудь это станет поводом специально приехать в Рязань", - пояснила эксперт.
300011
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
Рекомендуем
Мусоросортировочный комплекс
На возведение мусоросортировочного завода в Новом Уренгое нужно два года
РИА
Новости
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал данные о сокращении малого и среднего бизнеса
Флаги Германии, России и ЕС
Инвестор из Германии построит завод кабеленесущих систем в Ленобласти
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
Гонконгская полиция оттеснила протестующих от полицейского участка
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после отравления жителей Ульяновской области
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
СК начал проверку после крупного ДТП с автобусом в Перми
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Якутии ликвидировали пожар на подстанции шахты "Денисовская"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об интересе российских компаний к работе в Мозамбике
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах
Буэнос-Айрес
Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
Автомобиль скорой помощи
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Золотой слиток
Золотой трамплин: России предсказали четвертое место по валютным резервам
БМП
ВСУ разместили БМП на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР
Вид на Буэнос-Айрес
Аргентинские биржи закрылись падением
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Рязанской области один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
05:18Житель Подмосковья рассказал, как боролся со свалкой в Жуковском
Лента новостейМолния