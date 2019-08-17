В Рязани могут возродить местную "ВДНХ"

РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. В Рязани планируют отреставрировать и возродить Торговый городок – комплекс из 20 построек 1950-х годов, который называют местным ВДНХ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Любимов принял участие в открытии Школы древних городов, которая проходит 17-18 августа в рамках Второго форума древних городов в Рязани.

"Торговый городок был знаковым местом многие годы, им гордился не только город, но и вся область. И вот за последние десятилетия все оказалось в неприглядном виде. Хорошо, что эта точка сохранилась хотя бы на 70%. Эти здания должны обрести новую жизнь в соответствии с пожеланиями горожан", - сказал губернатор в беседе с журналистами.

Комплекс зданий, который напоминает московскую ВДНХ в уменьшенном масштабе, был возведен в 1955 году буквально за три месяца. В работах были задействованы в основном непрофессиональные строители: студенты и госслужащие, которые трудились по вечерам. Позже, территорию несколько раз затапливало. Участок для строительства был выбран неудачно, с высоким стоянием грунтовых вод, из-за чего позже была сооружен подземная дренажная сеть.

С середины 1980-х годов многие здания комплекса стояли заброшенными, другие используются как торговые точки. В последние два года власти города и местные активисты начали обсуждать то, как можно возродить это место.

У Торгового городка нет охранного статуса, но, возможно, в ближайшее время он будет зарегистрирован как достопримечательное место, рассказала РИА Новости замминистра культуры и туризма Рязанской области Ольга Голева.

Такой статус предполагает, что при реконструкции должен быть сохранен внешний облик здания, в то время как внутри оно может быть приспособлено под определенные нужды.

Школа древних городов проводится второй год подряд в рамках Форума древних городов. В этом году задача экспертов и участников школы – как раз понять и определить, что могло бы расположиться в зданиях Торгового городка.

"Мысли разные – одни хотят вернуть сельскохозяйственную ярмарку, другие - сделать арт-пространство, реализовать культурный проект. Нужно учитывать желания людей, которые живут рядом: если им важно сохранить рынок в этом месте, то его нужно сохранить в каком-то виде, но наполнить новым содержанием, чтобы это было полноценное общественное пространство", - рассказала Голева.

Один из лекторов Школы, цифровой антрополог Дарья Радченко считает, что Городок представляет собой пространство, где можно реализовать самые разные проекты.