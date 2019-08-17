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РИА Новости

Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

08:33 17.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 авг - РИА Новости. Ливни с градом и ветер до 23 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в течение субботы, воскресенья, а также утра понедельника в Ростовской области ожидается ненастная погода.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45РИА Новости
Уровни опасности погоды
"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 17 августа и в течение суток 18 августа, ночью и утром 19 августа местами в Ростовской области ожидаются... сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метра в секунду", - сообщили в МЧС.
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МЧСРостовская областьОбщество
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