Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

ВОЛГОГРАД, 17 авг - РИА Новости. Ливни с градом и ветер до 23 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в течение субботы, воскресенья, а также утра понедельника в Ростовской области ожидается ненастная погода.