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РИА Новости

Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть

03:18 17.08.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 авг - РИА Новости. Обвал песо ударит по карманам завсегдатаев баров Буэнос-Айреса - коктейли и крепкий алкоголь в аргентинской столице со следующей недели обойдутся на 20-25% дороже, предупреждают сотрудники и владельцы заведений, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости.
В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.
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Дело в том, что 80% алкоголя, который продается в барах Буэнос-Айреса, импортный. Аргентина производит свои виски и ром, однако жители столицы отдают предпочтение напиткам оригинального происхождения.
"После взлета доллара поставщики прекратили нам отгрузки. Мы сейчас распродаем то, что было поставлено на прошлой неделе, а на следующей получим товар уже по новой цене. Предварительно, алкоголь будет процентов на 20-25 дороже", - рассказывает бармен Орасио.
"Владелец уже предупредил нас, что со следующей недели мы повышаем цены на алкоголь на 25%, скорее всего, и на еду тоже", - рассказывает менеджер одного из сетевых заведений Мария.
Ряд баров уже начали вводить новые цены. "Мы повысили с понедельника. У нас поставки ежедневные, мы не резервируем ящиками, как другие, что-то докупаем постоянно. Вынуждены были повысить цены на мясные закуски, поскольку используем импортный хамон и колбасу, уже пиво и некоторые коктейли продаем на 25% дороже", - рассказывает Мигель, хозяин небольшого бара в центре Буэнос-Айреса.
По его словам, могут вырасти в цене даже местные напитки, поскольку для производства некоторых из них используется импортное сырье.
"Мы пока работаем по прежним ценам, но деваться некуда. Мы всегда идем за долларом, а он у нас только вверх. Правда, эта ситуация невероятная. Да, есть поставщики, которые завышают цены даже сильнее, чем скачет доллар, но это редко. Вот только зарплата у нас остается прежней", - сетует Мартин, сотрудник другого заведения.
Однако в целом работники и владельцы баров пока не высказывают опасений по поводу оттока клиентов: аргентинцы любят провести время в компании друзей или родных за бокалом согревающего напитка или освежающего коктейля, да и туристы, которые круглый год приезжают в Буэнос-Айрес, в данной ситуации спасают.
Такая ситуация наблюдается не только в барах столицы. Поставщики заморозили поставки во многие магазины и супермаркеты, наблюдая за ситуацией с песо, и готовят новые прайс-листы.
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