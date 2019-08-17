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РИА Новости

Помпео встретится с генсеком ООН во вторник

00:39 17.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ООН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, как ожидается, во вторник встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Ожидается, что госсекретарь встретится с генеральным секретарем ООН во вторник", - сказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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Ранее в постпредстве Польши, председательствующей в СБ ООН, сообщили РИА Новости, что Помпео также во вторник примет участие в заседании Совбеза, посвященном теме поддержания мира и безопасности на Ближнем Востоке.
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Майк ПомпеоАнтониу ГутеррешООНСШАВ мире
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